Caz incredibil! O femeie infectată a fost ținută în container, în curtea spitalului! Nu a avut nici apă, nici mâncare

08:50

După două săptămâni în care campionatul a fost întrerupt pentru a face loc acțiunilor loturilor naționale, sezonul regular al Ligii 1 se va relua cu runda 29. În cadrul acestei etape astăzi sunt programate două […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit! appeared first on Cancan.