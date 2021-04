O celebră casă de discuri americană își plătește producătorii și compozitorii în bitcoin

14:00

Sharon Stone, starul filmului “Basic Instinct”, i-a plătit salariul actorului Leonardo DiCaprio din propriul buzunar pentru rolul din lungmetrajul “Mai iute ca moartea/ The Quick and the Dead” (1995), de Sam Raimi. Informația apare în […] Articolul Sharon Stone l-a plătit pe DiCaprio din propriul buzunar, pe vremea când acesta nu era star apare prima dată în Apropo.ro.