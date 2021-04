Daniel Niculae revine la Rapid! Ce post va ocupa fostul atacant

17:20

Gaming Marathon connected by Vodafone și powered by Amber a încurajat femeile să aleagă o carieră în gamingLa aniversarea a 1 an de Gaming Marathon, peste 500 de mii de români s-au jucat cele mai populare titluri ale momentului, interacționând pe cele peste 30 de stream-uri ale celor mai îndrăgiți creatori de conținut români. ...