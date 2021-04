Turcia: Poliţia a arestat un politician pro-kurd, critic al guvernului preşedintelui Erdogan

21:30

Doi poliţişti au fost răniţi în apropiere de Capitoliul din Washington după ce au fost loviţi de o maşină, potrivit poliţiei, clădirea Congresului american fiind încercuită de forţele de ordine, relatează AFP. CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6-; U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021 "Un suspect a fost arestat", a declarat poliţia de la Capitoliu pe Twitter. ''Cei doi agenţi sunt răniţi. Toţi trei au fost transportaţi la spital'', a indicat sursa citată. Străzile din jurul Capitoliului şi clădirilor de birouri ale Congresului au fost închise şi zeci de maşini de poliţie, marcate şi nemarcate, au fost trimise în zonă. #BREAKING: A vehicle rammed into two USCP officers and both got injured and transported to the hospital. The suspect was shot by the police after exiting the vehicle with a knife and he is now in custody.#BreakingNews #US #America #Capitol pic.twitter.com/JIQbtynKLp-; The Only Truth (@TheOnlyTruthInc) April 2, 2021 Capitoliul este închis temporar din cauza unor "ameninţări externe la adresa securităţii", a declarat poliţia vineri, fără a oferi detalii. Poliţia Capitolului a trimis o alertă înştiinţând persoanele aflate în interiorul clădirii că ar trebui să rămână în interior, scrie EFE. Foto: (c) Al Drago / REUTERS Reprezentanţii aleşi ai Congresului sunt în vacanţă parlamentară săptămâna aceasta, dar au fost prezenţi unii membri ai echipelor lor, angajaţi ai Congresului şi jurnalişti, potrivit AFP. Complexul Capitoliului fusese plasat sub protecţie foarte înaltă după atacul violent din 6 ianuarie, condus de protestatari pro-Trump. Unele dintre barierele de protecţie au fost îndepărtate recent şi perimetrul de securitate din jurul Parlamentului SUA a fost consolidat.AGERPRES/(AS - autori: Violeta Gheorghe, Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)