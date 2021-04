Cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a resimțit

12:50

În intervalul 1.04.2021 (10:00) – 02.04.2021 (10:00) au fost raportate de decese ( bărbați și femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, […] The post Bilanț decese coronavirus în România. Câte persoane infectate și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.