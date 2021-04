Dr. Beatrice Mahler: Trebuie ca spitalele să primească mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor cu COVID-19

04:20

Doi poliţişti au fost răniţi în apropiere de Capitoliului din Washington după ce au fost loviţi de o maşină, potrivit poliţiei, clădirea Congresului american fiind încercuită de forţele de ordine, relatează AFP. CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6-; U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021 "Un suspect a fost arestat", a declarat poliţia de la Capitoliu pe Twitter. ''Cei doi agenţi sunt răniţi. Toţi trei au fost transportaţi la spital'', a indicat sursa citată. Foto: (c) Erin Scott / REUTERS Străzile din jurul Capitoliului şi clădirilor de birouri ale Congresului au fost închise şi zeci de maşini de poliţie, marcate şi nemarcate, au fost trimise în zonă. #BREAKING: A vehicle rammed into two USCP officers and both got injured and transported to the hospital. The suspect was shot by the police after exiting the vehicle with a knife and he is now in custody.#BreakingNews #US #America #Capitol pic.twitter.com/JIQbtynKLp-; The Only Truth (@TheOnlyTruthInc) April 2, 2021 Capitoliul este închis temporar din cauza unor "ameninţări externe la adresa securităţii", a declarat poliţia vineri, fără a oferi detalii. Poliţia Capitolului a trimis o alertă înştiinţând persoanele aflate în interiorul clădirii că ar trebui să rămână în interior, scrie EFE. Foto: (c) Al Drago / REUTERS Reprezentanţii aleşi ai Congresului sunt în vacanţă parlamentară săptămâna aceasta, dar au fost prezenţi unii membri ai echipelor lor, angajaţi ai Congresului şi jurnalişti, potrivit AFP. Foto: (c) Erin Scott / REUTERS Complexul Capitoliului fusese plasat sub protecţie foarte înaltă după atacul violent din 6 ianuarie, condus de protestatari pro-Trump. Unele dintre barierele de protecţie au fost îndepărtate recent şi perimetrul de securitate din jurul Parlamentului SUA a fost consolidat.AGERPRES/(AS - autori: Violeta Gheorghe, Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)