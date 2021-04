Înmormântarea lui Gabi Luncă. S-a stins din viață la 82 de ani, în urma complicațiilor cauzate de COVID

09:40

Papa Francisc a condus vineri seară, procesiunea Drumul Crucii în Piaţa Sfântul Petru alături de doar câţiva credincioşi şi mai mulţi copii italieni. Este pentru al doilea an rând când procesiunea religioasă are loc fără prezenţa publicului, relatează ABCnews. Vinerea Mare marchează ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit şi a murit. Procesiunea Via […]