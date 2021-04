Ia viața de la zero la 57 de ani! Carmen Rădulescu s-a despărțit de iubit și a dat la Teatru

20:40

Andreea Bălan este una dintre artistele de la noi care este foarte atentă la alimentație și face multă mișcare, chiar dacă, de mai bine de un an au fost interzise concertele. Cântăreața lucrează la coregrafii […] The post Câte kilograme are Andreea Bălan la 1,65 m înălțime: “Ca de obicei”. Cântăreața s-a filmat când s-a urcat pe cântar appeared first on Cancan.