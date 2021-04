Nu o mai recunoști! Vulpița de la Acces Direct revine în forță: apariția care i-a uluit pe internauți

21:40

Iulia Sălăgean a avut o reacție explozivă după ce a aflat că Bianca Drăgușanu ar fi jignit-o și ar fi spus că nu o cunoaște. Cele două femei care s-au iubit cu Alex Bodi au […] The post Iulia Sălăgean, reacție explozivă după ce Bianca Drăgușanu ar fi jignit-o și ar fi spus că nu o cunoaște: “Probleme psihice! Am Story-urile ei, mi le trimit oamenii” appeared first on Cancan.