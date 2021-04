Botoşani: Un bărbat rămas captiv într-un tractor răsturnat a fost salvat de pompieri şi preluat de echipajul SMURD

12:10

Actorul de comedie Edward Regan (Eddie) Murphy s-a născut la 3 aprilie 1961, în Brooklyn (New York), SUA, potrivit www.imdb.com.Fiind un "clovn" înnăscut, în anii de liceu petrecuţi la "Roosevelt, Junior-Senior High School", a fost votat drept cel mai popular elev. Când avea 19 ani, în 1980, a fost angajat ca actor de rezervă într-o comedie difuzată de canalul american de televiziune NBC, "Saturday Night Live", menţionează site-ul CineMagia.ro - www.cinemagia.ro. De atunci a continuat să aibă o carieră plină de succes prin apariţiile sale pe marele ecran, ca discipol al marelui comediant Richard Pryor.Potrivit www.biography.com, Eddie Murphy şi-a făcut debutul cinematografic în "48 de ore" (1982), alături de Nick Nolte. A avut în continuare succes de box-office cu "Trading Places", în acelaşi an, 1983, în care albumul său de comedie stand-up "Eddie Murphy - Comediant" a câştigat un premiu Grammy, arată site-ul www.grammy.com. De altfel, la premiile Grammy, actorul a avut trei nominalizări. În 1984, joacă în "Beverly Hills Cop" (1984), unul dintre cele mai celebre filme ale deceniului, cu încasări de peste cinci milioane USD în prima săptămână.Un punct culminant al carierei sale în această perioadă a fost comedia romantică "Venind în America" (1988), unde a jucat alături de Arsenio Hall. În 1998 intră în pielea lui "Dr. Dolittle", iar cu un an înainte, în 1987, joacă în "Beverly Hills Cop II", a treia serie fiind produsă în 1994.Mai târziu, Murphy realizează Nutty Professor II (2000) şi "Dr. Dolittle 2" (2001). În acelaşi an, avea să-şi folosească vocea într-un film animat, respectiv măgarul din filmul "Shrek".A cunoscut o revenire artistică în 2007, obţinând un Glob de Aur pentru rol secundar graţie "Dreamgirls", înainte de a fi nominalizat la Oscar în acelaşi an. Filmul, nominalizat la opt premii Oscar, are la bază scenariul unui muzical jucat pe Broadway în anii '80, distins cu un premiu Tony. Foto: Eddie Murphy / Facebook.comDin filmografia celebrului comediant merită amintite: "Best Defense" (1984), "The Golden Child" (1986), "Eddie Murphy - Raw" (1987), "The Distinguished Gentleman" (1992), "Beverly Hills Cop 3" (1994), "Vampire in Brooklyn" (1995), "Metro" (1996), "Holy Man" (1998), "Daddy Day Care" (2003), "The Haunted Mansion" (2003), "Far Far Away Idol" (2004), "Meet Dave" (2008), "Imagine That" (2009), "Shrek Forever After" (2010), "Tower Heist" (2011) şi "A Thousand Words" (2012).A regizat, produs şi realizat şi scenarii pentru diverse pelicule între care se numără: "Harlem Nights" (1989), "The Adventures of Pluto Nash" (2002), "Life" (1999).Vocea lui Eddie Murphy din "Shrek" a câştigat "Annie Awards" în 2001 pentru "Realizări deosebite individuale pentru o voce în interpretare masculină într-un film de animaţie de producţie" şi a fost nominalizat în 2002 la Premiile BAFTA, "Black Reel Awards" şi la "Saturn Awards" pentru cel mai bun actor în rol secundar. Cu "Dreamgirls" a obţinut, însă, cele mai multe nominalizări şi premii. Astfel, Eddie Murphy a fost nominalizat la Premiile Oscar ("Academy Award") în 2007 pentru "Cel mai bun actor în rol secundar" pentru rolul "James 'Thunder' Early", la "Black Reel Awards", în acelaşi an, la "Chicago Film Critics Association Awards", la "NAACP Image Awards" şi la "Screen Actors Guild Awards" (distribuţie într-un film artistic), toate în acelaşi an. Cu acelaşi film, a câştigat, însă, "Broadcast Film Critics Association Awards" la categoria "Cel mai bun actor în rol secundar", "Central Ohio Film Critics Association", "Golden Globe Awards" şi "Screen Actors Guild Awards", toate la aceeaşi categorie, conform www.goldenglobes.com.Cu "The Nutty Professor" a obţinut în 1997 "Saturn Awards" la categoria cel mai bun actor. De-a lungul carierei, a înregistrat mai multe melodii, dintre care merită amintite: "Boogie in Your Butt/No More Tears" (1982), "Party All the Time" (1985) - locul 2 în SUA, locul 87 în Marea Britanie, "How Could It Be" (cu Crystal Blake, tot în 1985), "Put Your Mouth on Me" (1989) - locul 27 în SUA, "I Was a King" - locul 64 în Marea Britanie, "Whatzupwitu" (cu Michael Jackson) şi "Desdemona", toate în 1993.În 2015, a primit "Premiul Mark Twain pentru umor". A fost distins cu o stea pe "Hollywood Walk of Fame" la 26 iunie 1996, notează www.cinemagia.ro.În 2020, Asociaţia Criticilor Americani de Film ("Critics Choice Association") i-a acordat un premiu pentru întreaga carieră.Actorul este tatăl a zece copii: cinci cu fosta lui soţie Nicole Mitchell, câte un fiu cu fostele iubite Paulette McNeely şi Tamara Hood, dar şi o fiică a cărei mamă este Melanie Brown (Mel B), fostă componentă a trupei Spice Girls. În prezent, este într-o relaţie cu Paige Butcher şi au împreună doi copii: o fetiţă şi un băieţel. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Marina Bădulescu, editor online: Gabriela Badea) * Sursa foto din deschidere: Eddie Murphy / Facebook.com