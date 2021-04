Ziua în care Gabi Luncă a umplut stadionul Dinamo și a rămas în istoria României

13:40

Antrenorul grec constituie avantajul principal pe care-l are Craiova în disputa cu liderul FCSB. Marinos Ouzonidis are de 11 ori mai multe meciuri disputate ca tehnician decât are Toni Petrea, „principalul” roș-albaștrilor, și i-a stârnit admirația lui Răzvan Lucescu în perioada în care ei doi s-au duelat în Grecia.FCSB - Craiova se dispută duminică, 4 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...