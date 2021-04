Trupele din Eritreea care luptă în regiunea Tigray "au început evacuarea" (Etiopia)

16:00

Papa Francisc a condus vineri seara procesiunea ''Drumul Crucii'' pe esplanada bazilicii Sfântul Petru, însă pentru al doilea an consecutiv devoţiunea a avut loc fără public, din cauza restricţiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, însă cu participarea unor copii italieni, informează AFP. Vinerea Mare marchează ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit şi a murit. Procesiunea Via Crucis (Drumul Crucii) reface ultimele ore ale drumului spre Golgota, iar pe parcursul ei au loc 14 opriri în care sunt citite meditaţii. Foto: (c) GREGORIO BORGIA POOL / EPADacă în 2020 Papa Francisc a încredinţat unor deţinuţi lectura acestora, în acest an meditaţiile de pe Drumul Crucii au fost pregătite de un grup de copii şi de adolescenţi, membri ai unui grup de cercetaşi şi ai unei parohii din Roma dedicată ajutorării celor mai vulnerabili.La ora 19:00 GMT, într-o piaţă pustie, ceremonia retransmisă în Mondiovision a început în prezenţa Papei, aflat sub un baldachin instalat în faţa bazilicii Sfântul Petru, unde fusese aşezat un fotoliu tapiţat cu catifea roşie. În total, la această ceremonie au fost prezente circa 200 de persoane, credincioşi, copii şi invitaţi. Foto: (c) VATICAN MEDIA HANDOUT / EPALa opririle care comemorează cele 14 momente din timpul Patimilor lui Hristos, marcate simbolic de opririle crucii în jurul obeliscului din centrul pieţei, copiii au povestit momente din viaţa lor de zi cu zi.Fiecare oprire a fost ilustrată cu desene realizate de copii. Foto: (c) ANGELO CARCONI POOL / EPALa prima oprire, care aminteşte de condamnarea la moarte a lui Iisus de către Pilat din Pont, un băieţel a povestit: "Când eram la un curs pregătitor, Marc, un copil din clasa mea, a fost acuzat ca a furat mâncarea unui altui coleg. Ştiam ca nu e aşa, dar am rămas tăcut. De fiecare dată când îmi aduc aminte de acest lucru, îmi este ruşine. M-am spălat pe mâini. Azi regret foarte mult asta".Pandemia care a devastat lumea de mai bine de un an a fost şi ea prezentă în povestirile copiilor. La cea de-a noua oprire, care comemorează cea de-a treia cădere a lui Iisus, o fetiţă a vorbit despre schimbările aduse de COVID în viaţa ei: "De anul trecut nu ne-am mai vizitat bunicii (...) Mi-e dor de ei! (...) De multe ori mă simt singură. Şcoala este închisă", a povestit ea. Foto: (c) ANGELO CARCONI POOL / EPADuminică, papa va oficia Sfânta Liturghie în bazilica Sfântul Petru, urmată de tradiţionalul mesaj pascal şi de binecuvântarea "Urbi et Orbi". AGERPRES/ (AS - editor: Ana Alecu, editor online: Gabriela Badea)