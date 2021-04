Tenis: Ashleigh Barty şi-a apărat titlul la Miami Open; Bianca Andreescu, nevoită să abandoneze

03:40

Două bărci care transportau circa 160 de migranţi au fost salvate sâmbătă în Marea Mediterană după trei zile pe mare, a anunţat o asociaţie umanitară, notează AFP.Dar nu sunt informaţii despre a treia barcă de migranţi care fusese semnalată ca aflându-se într-o situaţie "critică" în acelaşi timp cu celelalte două, a indicat această asociaţie, Alarm Phone, o structură de voluntari care alertează despre cazurile de migranţi în dificultate."Suntem bucuroşi să confirmăm că două dintre cele trei ambarcaţiuni aflate în derivă au fost salvate şi conduse la Lampedusa după ce au fost trei zile fără asistenţă", a scris pe Twitter Alarm Phone. Lampedusa este o mică insulă italiană situată la sud de Sicilia. ??RESCUED TO ITALY! We are glad to confirm that 2 of the 3 boats in distress were rescued to #Lampedusa after THREE DAYS of non-assistance. We are happy they survived this terrible journey & abandonment at sea. ??The fate of the ~110 people South-West of #Malta is still unclear.— Alarm Phone (@alarm_phone) April 3, 2021 Cele două bărci salvate transportau circa 160 de migranţi, dar soarta celei de-a treia, la bordul căreia se aflau aproximativ 110 persoane şi care fusese văzută la sud-vest de Malta, nu este cunoscută, a indicat Alarm Phone.Vineri la sfârşitul zilei, Alarm Phone a semnalat prezenţa a trei bărci de migranţi care se aflau în interiorul ori în apropierea zonelor de căutare şi salvare maritimă ale Italiei şi Maltei.Ambarcaţiunile au fost reperate din aer de către o altă organizaţie umanitară, Sea-Watch, care a chemat două nave comerciale aflate în apropiere să vină în ajutorul migranţilor.Sâmbătă, Alarm Phone a declarat că forţele armate malteze şi garda de coastă italiană au refuzat să acorde asistenţă migranţilor sau să coordoneze operaţiunile de salvare de pe aceste bărci cu navele comerciale din vecinătate.Această afirmaţie făcută de Alarm Phone nu a putut fi confirmată independent. Nici forţele malteze, nici garda de coastă italiană nu au răspuns imediat la solicitările AFP prin telefon şi e-mail.Înainte ca două dintre cele trei bărci să fie salvate, Alarm Phone a declarat că una dintre ele, care transporta circa 60 de persoane, începuse să ia apă, iar aproximativ 100 de migranţi de la bordul celeilalte ambarcaţiuni erau fără apă potabilă şi alimente de două zile.Peste 1.200 de imigranţi ilegali şi-au pierdut viaţa anul trecut încercând să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).Din ianuarie, circa 300 au murit ori au fost daţi dispăruţi în timpul acestor traversări periculoase, potrivit OIM. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)