11 personalități din România spun ce ar face diferit dacă ar trăi încă un an de pandemie

17:00

Laura Cosoi are 39 de ani și e căsătorită cu Cosmin Curticăpean. Actrița și-a întemeiat o familie frumoasă, are deja două fetițe, dar se gândește deja și la al treilea copil, de ce nu, și la al patrulea. Vedeta are sprijinul soțului întotdeauna, au o relație cât se poate de bună. Laura Cosoi și Cosmin […]