Abi Talent, declarații despre Cheloo: „Lumea îl consideră periculos pentru niște versuri de acum 20 de ani.”

14:50

Andreea Bălan a avut o apariție cu totul incendiară la ediția de sâmbătă seară a emisiunii „Te Cunosc de Undeva”. Cântăreața s-a prezentat cu un look foarte fresh și sexy. Andreea Bălan a apărut în […] The post Andreea Bălan, schimbare de look radicală. A apărut sexy și „rea” la Te Cunosc de Undeva appeared first on Cancan.