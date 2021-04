Gabi Luncă, înmormântată lângă soțul său! Va fi condusă pe ultimul drum cu porumbei albi

17:50

Andreea Bălan și Tiberiu Argint “și-au oficializat” relația pe social media, la aproape un an după ce s-a aprins flacăra iubirii dintre ei. Talentata cântăreață a postat prima fotografie alături de iubitul ei, iar acesta […] The post Andreea Bălan a postat prima fotografie alături de iubitul ei, după aproape 1 an de relație! În ce ipostază apare artista acasă la Tiberiu Argint appeared first on Cancan.