Indemnizaţia pentru telemuncă se acordă proporţional cu numărul de zile lucrate în acest regim (opinie)

11:00

Fostul preşedinte american Donald Trump a transmis duminică un mesaj de Paşte în care le-a urat "tuturor" sărbători fericite, după care a reluat teoria conspiraţiei privind fraudarea alegerilor care a dus la asaltul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului, relatează DPA."Paşte fericit tuturor, inclusiv nebunilor radicali de stânga care au falsificat alegerile prezidenţiale şi vor să ne distrugă ţara", se arată în comunicatul lui Trump.Din cauză că fostul preşedinte are conturile suspendate pe reţelele de socializare în urma asaltului din ianuarie, mesajul său de Paşte a fost distribuit pe Twitter de utilizatori actori, printre care şi Kenneth Vogel, reporter al New York Times. Jesus couldn’t have said it any better himself.TRUMP’s statement this morning:“Happy Easter to ALL, including the Radical Left CRAZIES who rigged our Presidential Election, and want to destroy our Country!” pic.twitter.com/ObS5I9qBUd— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) April 4, 2021 "Nici Iisus nu ar fi putut s-o spună mai bine", a scris el într-un comentariu care însoţeşte mesajul fostului lider de la Casa Albă.Trump a fost învins categoric la alegerile din 2020 şi nu există dovezi că scrutinul a fost fraudat.Preşedintele Joe Bien şi prima doamnă Jill Biden au înregistrat un mesaj de Paşte în care i-au încurajat pe americani să se vaccineze. Biden a spus că vaccinarea este "o obligaţie morală" şi şi-a încheiat mesajul postat pe Twitter cu urarea: "Familia noastră vă urează sănătate, speranţă, bucurie şi pace. Paşte fericit tuturor!". From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt— President Biden (@POTUS) April 4, 2021 Şi fostul preşedinte Barack Obama a transmis pe Twitter un mesaj de Paşte. "La acest Paşte, sper că putem avea cu toţii timp să ne gândim la binecuvântările de care ne bucurăm şi la speranţa pentru un viitor mai bun. Familia noastră vă urează un Paşte în siguranţă şi fericit", a scris Obama. This Easter, I hope we can all take some time to reflect on the blessings we enjoy and the hope we have for a brighter future. From our family to yours, have a safe and happy Easter. pic.twitter.com/hbTao0fIWd— Barack Obama (@BarackObama) April 4, 2021 AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)