Loteria Română: Report de peste 4,93 de milioane de euro la Joker

Ultimul sezon al serialului "The Walking Dead", produs de postul de televiziune prin cablu AMC, va avea premiera pe micile ecrane în data de 22 august, informează revista Variety.Cel de-al 10-lea sezon al acestui popular serial TV s-a încheiat duminică, 4 aprilie. Sezonul 11 va fi unul extins şi va conţine 24 de episoade. Primele opt dintre ele vor fi difuzate săptămânal începând din 22 august, iar ultimele 16 vor fi difuzate în 2022, de la o dată care va fi anunţată ulterior.Serialul "The Walking Dead" prezintă aventurile puţinilor oameni care au supravieţuit unei catastrofe provocate la nivel mondial de un virus ce transformă morţii în zombi înfometaţi de carne umană. Lansat în 2010, serialul s-a bucurat de un succes uriaş şi a atins apogeul în sezonul al cincilea, când primul episod a doborât recordul de audienţă din istoria televiziunii prin cablu din Statele Unite pentru un program non-sportiv, fiind vizionat de 17,3 milioane de telespectatori."The Walking Dead" a inspirat deja două seriale de tip spin-off (derivate din universul producţiei originale, n.r.), "Fear The Walking Dead" şi "The Walking Dead: World Beyond", şi a câştigat mai multe premii importante, precum două Primetime Emmy, o nominalizare la Globul de Aur şi opt nominalizări la premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG).Timp de 12 ani, "The Walking Dead" a fost cel mai vizionat serial TV difuzat de un post prin cablu în rândul telespectatorilor din segmentul de vârstă 25-34 de ani.Acest serial are la bază o serie de benzi desenate realizate de Robert Kirkman şi Image Comics şi este produs de AMC Studios. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: The Walking Dead/Facebook.com