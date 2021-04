Iulia Albu a spus-o: ”Uite ceva ce nu știți despre mine!” Atenție, Neti Sandu și Loredana Groza

12:50

Va fi format un comitet interministerial, prin decizia și sub coordonarea premierului, „care să asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate a României”, este informația transmisă de Florin Cîțu astăzi. Potrivit declarațiilor făcute de […] The post Când revenim la normalitate? Prim-ministrul Florin Cîțu a făcut anunțul appeared first on Cancan.