Tunisia: Preşedintele Consiliului European Charles Michel a salutat democraţia în Tunisia

19:50

O adaptare de televiziune din epoca sovietică a ''Lord of the Rings'', considerată pierdută, a fost redescoperită după 30 de ani şi publicată pe YouTube săptămâna trecută, spre deliciul fanilor de limbă rusă ai lui J.R.R. Tolkien, scrie The Guardian.Intitulat ''Khraniteli'', filmul de televiziune din 1991 are la bază primul volum al seriei, ''The Fellowship of the Ring'' (''Frăţia inelului''), şi este, se pare, singura adaptare a trilogiei lui Tolkien realizată în Uniunea Sovietică.Difuzată cu 10 ani înainte de lansarea primei părţi a trilogiei cinematografice a lui Peter Jackson, pelicula rusească, realizată cu buget redus, pare desprinsă dintr-o altă epocă: costume şi decoruri rudimentare, efectele speciale comice, iar multe dintre scene seamănă mai degrabă cu o producţie teatrală decât cu un film de lungmetraj, scrie The Guardian.Coloana sonoră, compusă de Andrei Romanov, unul dintre membrii trupei rock Akvarium, adaugă de asemenea o ambianţă sovietică producţiei, care, se pare, a fost difuzată o singură dată înainte de a se face nevăzută în arhivele Televiziunii Leningrad.Nu multă lume ştia de existenţa acestei adaptări înainte ca succesorul Televiziunii Leningrad, 5TV, să publice săptămâna trecută filmul pe YouTube, unde a obţinut aproximativ 400.000 de vizualizări în câteva zile.''Fanii au căutat în arhive, dar nu au reuşit să găsească filmul decenii întregi'', a scris World of Fantasy, o publicaţie de limbă rusă care a mai consacrat articole adaptărilor după opera lui Tolkien.''Persoana care a găsit şi a digitalizat materialul ar trebui să aibă o statuie'', a scris un comentator.Adaptările timpurii şi chiar traducerile după opera lui Tolkien în Uniunea Sovietică sunt rarităţi, existând voci care susţin că povestea unei alianţe de oameni, elfi şi gnomi luptând împotriva unei puteri totalitare răsăritene ar fi fost blocată de cenzori.O altă sugestie care ar explica raritatea traducerilor este că intriga complexă şi inovaţie lingvistică au făcut ca opera să fie dificil de tradus în rusă fără denaturarea originalului sau fără să existe riscul ca cititorii sovietici să nu înţeleagă acţiunea.''Este absurdă şi monstruoasă, dar şi divină şi magnifică. Melodia din deschidere este în mod special adorabilă. Mulţumiri celui care a descoperit această raritate'', a scris un alt internaut.Prima traducere-samizdat sovietică a ''Frăţiei Inelului'' a fost realizată în 1966, la aproape un deceniu după ce cartea lui Tolkien fusese publicată. Prima traducere oficială a apărut în Uniunea Sovietică în 1982, deşi volumele următoare ''The Two Towers'' şi ''The Return of the King'' au fost lansate abia peste mai mulţi ani.În 1985, Televiziunea Leningrad a difuzat prima sa versiune din opera lui Tolkien, o adaptare cu buget redus a ''The Hobbit'', cu dansatori de balet de la Teatrul Mariinsk şi un narator mustăcios în rolul lui Tolkien. Producţia prescurtată, intitulată ''Călătoria fantastică a domnului Bilbo Baggins, hobitul'', omite prezenţa trolilor şi a elfilor, şi este o fantezie cu durata de o oră, despre care s-a crezut mult timp că a fost singura adaptare finalizată a operei lui Tolkien produsă în Uniunea Sovietică.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu) Sursa foto: theguardian.com