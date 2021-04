Bucurie mare pentru un celebru cântăreț. Va deveni tătic pentru prima dată, după ce soția lui a suferit, în trecut, un avort spontan

14:40

E scandal în lumea maneliștilor! Florin Salam iese la atac și-l acuză pe Costi Ioniță că nu a recunoscut că piesa „Of, viața mea” a fost compusă de el. Manelistul nu a fost deranjat că […] The post Cine a compus, de fapt, melodia „Of, viața mea” pe care Adrian Minune a făcut-o celebră. Florin Salam: „Costi trebuia să anunțe și el …” appeared first on Cancan.