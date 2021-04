Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »»

15:00

Un accident grav a avut loc în județul Sibiu, între localitățile Cristian și Săcel. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului trei persoane și-au pierdut viața, iar alta a ajuns la spital. Accidentul […] The post Accident grav la Sibiu! Trei persoane și-au pierdut viața în urma impactului. O femeie însărcinată a ajuns de urgență la spital appeared first on Cancan.