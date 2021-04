Trei medaliați olimpici tricolori vorbesc despre succesul lui Marco Șovar, campion mondial de cadeți la sabie, și despre ce etape are de parcurs pentru a atinge succesul la seniori

22:40

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo, scor 1-0. Deian Sorescu e mândru de prestația „câinilor” și critică arbitrajul lui Marcel Bîrsan.CFR a jucat cu doi oameni în plus din minutul 32, însă a marcat de-abia spre final ('80), prin Omrani.Toate detaliile despre CFR Cluj - Dinamo 1-0, AICI!„Ne doare eșecul, noi suntem în lupta de jos și avem nevoie de puncte. Am avut atitudine și sunt mândru de echipă. Pot să plec cu capul sus, chiar dacă am pierdut. ...