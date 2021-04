Lege promulgată: Zilele libere la suspendarea sau limitarea cursurilor şcolare, acordate şi în cazul familiilor monoparentale

02:40

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina se simte susţinută de Marea Britanie şi alte ţări din G7 în confruntarea cu Rusia, după o convorbire telefonică cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters."Acţiunile recente ale Rusiei reprezintă o provocare serioasă pentru securitatea Ucrainei, a membrilor @NATO şi a întregii Europe", a scris preşedintele Zelenski într-o postare pe Twitter. Russia's recent actions pose a serious challenge to the security of , @NATO members and the entire Europe. Thanked @BorisJohnson in a ️ conversation for continued support. We feel that is not alone. We are supported by the G7 countries. The NATO MAP is a top priority for pic.twitter.com/ocTpIhO7Od— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021 "Simţim că Ucraina nu este singură", a adăugat şeful statului ucrainean.Volodimir Zelenski a mai scris că un plan de acţiune pentru aderarea la NATO reprezintă o prioritate maximă pentru Kiev. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Володимир Зеленський/Facebook