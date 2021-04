Actorul Paul Ritter din miniseria „Chernobyl” a murit din cauza unei tumori la creier

Actorul britanic Paul Ritter , cunoscut din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” şi, mai recent, interpretarea lui Anatoli Diatlov, inginerul-şef al centralei nucleare de la Cernobîl, a murit din cauza unei tumori la creier.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)