Coronavirus/ Barna: Obiectivul este să mai relaxăm din restricţii, dacă se poate din luna iunie

12:20

HBO va dedica întreaga lună aprilie sărbătoririi a zece ani de la lansarea în 2011 a popularului său serial "Game Of Thrones", cu o serie de producţii speciale ce includ peste 150 de videoclipuri inedite şi maratoane tematice, relatează EFE.HBO a anunţat luni lansarea iniţiativei "The Iron Anniversary" care va marca aniversarea a zece ani de la premiera, pe 17 aprilie 2011, a serialului său cult, care a obţinut cele mai multe trofee din istoria premiilor Emy şi a devenit un fenomen de masă în întreaga lume. De săptămâna aceasta, catalogul HBO Max include o nouă grilă de programe, cu peste 150 de videoclipuri cu interviuri, momente ale filmărilor şi alte scene care nu au mai fost niciodată difuzate, a asigurat compania, care pregăteşte cinci continuări ale celebrului serial ce vor fi lansate în 2022.De asemenea, pe 10 aprilie HBO va difuza maratonul intitulat "MaraThrone" despre primul sezon al serialului, în timp ce echipa de distribuţie va susţine zece cauze caritabile împărţite pe zece capitole.HBO a pregătit totodată şase itinerarii diferite ale episoadelor pentru a viziona "Game Of Thrones" în funcţie de diferite tematici, de la un parcurs printre cele mai faimoase bătălii şi până la povestea Mamei Dragonilor.De asemenea, marca de bere Mikkeller va lansa o băutură aniversară, printre alte produse speciale precum noile figurine Funko sau oul imperial al celebrei firme de bijuterii Fabergé.Febra pentru "Game Of Thrones" rămâne la fel de mareSăptămâna trecută s-a aflat că autorul celebrei saga literare "Game of Thrones", George R.R. Martin, pregăteşte o adaptare a serialului în format teatral pentru Broadway, cu premiera preconizată pentru 2023.Acţiunea piesei se va derula "într-un moment esenţial'' al seriei literare "A Song of Ice and Fire", a declarat într-un comunicat echipa, condusă de producătorii de teatru Simon Painter, Tim Lawson şi Jonathan Sanford, care au montat în 2014 "The Illusionists", pe Broadway.Acest moment de răscruce al acestei saga este turnirul de la Harrenhal, care are loc cu aproximativ 17 ani înainte de primul sezon al seriei televizate produse de HBO.La aproape doi ani de la sfârşitul serialului de televiziune, sunt în derulare numeroase proiecte inspirate de universul "Game of Thrones". Printre acestea se numără "House of the Dragon", o serie care are loc înainte de "Game of Thrones", produsă de HBO şi aşteptată în 2022.Această multiplicare a proiectelor îi face pe fanii "Game of Thrones" să se teamă că autorul în vârstă de 72 de ani nu va reuşi să îşi finalizeze seria literară, deja depăşită de serialul de televiziune, în condiţiile în care de la publicarea ultimului volum al povestirii, "A Dance with Dragons", au trecut aproape zece ani.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)