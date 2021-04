Accidente pe bandă rulantă în Dâmbovița! 5 adulți și un copil au fost transportați la spital

09:00

Așa cum vă spuneam, Survivor România nu este numai despre concursuri și forță, ci și despre concurenți, despre viață personală și momente frumoase. Doi îndrăgostiți au avut parte de un moment unic în Dominicană, atunci […] The post Cerere în căsătorie unică la Survivor România. A spus „da” în valul de aplauze primit de la Războinici și Faimoși appeared first on Cancan.