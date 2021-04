A murit actorul Paul Ritter, celebru pentru rolurile din miniseria „Cernobîl” și ”Harry Potter”

Actorul englez de teatru şi film Paul Ritter, cunoscut din lungmetraje precum „Quantum of Solace” şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, a murit luni seară, la vârsta de 54 de ani, informează Dpa, citată de Agerpres. Vestea morții sale a fost confirmată de către agentul său marți. Actorul suferea de o tumoră cerebrală. „Paul […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea