EMA s-a reunit azi pentru a evalua siguranța vaccinului AstraZeneca

Actorul englez de teatru şi film Paul Ritter, cunoscut din lungmetraje precum „Quantum of Solace” şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, a murit luni seară, la vârsta de 54 de ani, informează Dpa, citată de Agerpres. Vestea morții sale a fost confirmată de către agentul său marți. Actorul suferea de o tumoră cerebrală. „Paul […]