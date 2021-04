Constanţa: Dronă de mari dimensiuni pentru supravegherea frontierei maritime a României

14:20

Aproximativ 100 de membri ai Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST), în principal angajaţi ai federaţiilor naţionale sportive şi ai cluburilor din Capitală, protestează în faţa sediului Ministerului Tineretului şi Sportului împotriva actualei conduceri a MTS şi a politicilor sale "anti-sport". Mitingul de protest, care marchează Ziua Internaţională a Sportului pentru dezvoltare şi pace, sărbătorită în fiecare an pe 6 aprilie, se doreşte a fi un semnal de alarmă cu privire la sărăcia existentă în domeniile sport şi tineret şi la măsurile incoerente care duc la scăderea rezultatelor şi la creşterea abandonului sportiv. Protestatarii au adus în faţa sediului MTS un sicriu din lemn şi o cruce pe care au inscripţionat "Sportul Românesc". Ei au folosit vuvuzele şi tobe şi au afişat mai multe pancarte cu mesaje precum: "Răspundem la sfidare cu un miting şi mai mare", "Ruşine, ruşine, ruşine să vă fie", "Salarizare unitară pentru voi e apă chioară", "Dialogul l-aţi blocat şi salarii aţi îngheţat", "Afară de tot, cu hoţii din sport, plecaţi încet şi din tineret", "Vrem să muncim, nu să cerşim", "Posturi blocate, o altă nedreptate", "Sport şi Tineret, cel mai prost buget", "Bugetul îl negociaţi, fără procent nu-l daţi", "Puteţi să vă supăraţi, de astăzi nu mai furaţi" şi "UDMR, jos labele de pe patrimoniul Sportului". Sindicaliştii consideră că bugetele alocate în anul olimpic 2021 nu asigură minimul necesar pentru pregătirea tinerilor şi sportivilor şi nici nu poate restabili funcţionalitatea bazelor sportive, taberelor şi centrelor de agrement. Nemulţumirile principale ale protestatarilor sunt: suspendarea dialogului social; lipsa de transparenţă privind descentralizarea; incertitudinea locurilor de muncă; inechităţile salariale; inexistenţa unor criterii în acordarea bugetelor către subordonate / federaţii sportive naţionale, precum şi a premierilor sportivilor, antrenorilor şi colectivelor tehnice; blocarea posturilor vacante, MTS fiind singurul minister care nu scoate posturile la concurs deşi în sistemul bugetar au fost ridicate interdicţiile privind angajările. Preşedintele SNST, Andy Nagy, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că în momentul de faţă protestul nu este în stadiul de a cere demisia ministrului Eduard Novak. "Nu există discuţii cu domnul Novak. Dânsul nici nu ştie şi nici nu vrea să discutăm. Nu comentează, nu dialoghează, nu colaborează, nu desemnează pe nimeni în relaţia cu reprezentanţii Sindicatului, ai federaţiilor sau unităţilor subordonate. Am avut o singură întâlnire cu anumite persoane, dar care nu aveau mandat şi nu aveam ce să discutăm. Nu suntem în stadiul de a cere demisia ministrului Novak, deocamdată cerem deblocarea negocierilor. Probabil că se va ajunge şi mai departe, dar în stadiul acesta al protestului încă nu. Acum cerem doar dialog social", a spus Nagy. Acesta a precizat că sportul românesc nu poate supravieţui în an olimpic, cu un buget cu 40% mai mic decât cel din 2020. "Una dintre principalele revendicări este blocarea dialogului social. Actuala conducere a MTS a închis uşile, nici nu ştie, dar nici nu vrea. Iau măsuri singuri, sunt 4-5 persoane, fără să se consulte, fără să ne întrebe şi pe noi. Federaţiile sportive şi celelalte unităţi din subordine contestă bugetul alocat anul acesta. Au tăiat bugetul sportului cu 40% faţă de anul trecut fără fundamentare, fără explicaţii, fără a motiva şi fără a ne spune cum să ne descurcăm. Sportul nu poate supravieţui cu un astfel de buget. Acesta este semnalul de alarmă pe care vrem să îl tragem astăzi prin acest protest organizat de Ziua Sportului", a menţionat Nagy. "Sportul românesc moare, conducerea MTS trebuie să facă ceva, trebuie să se aşeze la masa negocierilor. Trebuie deblocat dialogul, trebuie să găsim împreună soluţii. Cu siguranţă bugetul acesta mic se va resimţi în numărul de medalii şi în performanţele sportivilor. Este inadmisibil să tai bugetul sportului în an olimpic, să te duci cu 40% mai jos decât anul trecut", a adăugat liderul de sindicat.AGERPRES (AS, A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)