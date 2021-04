Timiş: Patru copii infectaţi cu SARS-CoV-2, dar şi cu alte patologii, internaţi în spitale din Timişoara

15:20

Antrenorul italian Nicolo Napoli a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a decis să rămână la echipa de fotbal Politehnica Iaşi, dar a cerut unitate în cadrul lotului, dar şi în afara lui pentru ca formaţia din Copou să aibă şanse de a se salva de la retrogradare.''Nu e vorba doar de situaţia mea, e situaţia generală, echipa vede asta, că nu este linişte la club, dar eu vreau ca jucătorii să îşi facă meseria lor, împreună cu staff-ul şi să fim toţi împreună. Avem nevoie de linişte şi avem nevoie de puncte, iar fără linişte puncte nu pot fi câştigate. E normal ca eu, care sunt ultimul venit aici, să vreau să facem asta cu toţii împreună, dacă nu, e clar că decizia mea e aceea de a pleca. Eu am venit cu gândul de a face o treabă bună la echipă, cu inima deschisă. Am venit de o lună şi ştiu tot ce se întâmplă aici, dar aşa nu se salvează echipa de la retrogradare'', a declarat Napoli.''Sper că jucătorii vor înţelege ce le spun, nu pentru mine, pentru toată echipa. Poli are posibilitatea de a face şase puncte din aceste două meciuri, dar eu vreau ca echipa să joace bine, să stea bine în teren, să lupte până la finalul meciului, iar apoi vom vedea ce se întâmplă'', a adăugat tehnicianul italian.Napoli spune că Poli Iaşi are şanse de a se salva de la retrogradare, chiar dacă echipa este pe ultimul loc: ''Nu e o misiune imposibilă să o salvez pe Poli de la retrogradare. Matematic nu suntem retrogradaţi. Nu ştiu ce voi face dacă Poli va retrograda, este o întrebare care trebuie pusă clubului. Eu sunt la dispoziţia clubului, am decis să rămân, vedem ce se întâmplă, dar după aceea decizia nu e a mea, în principal''.Nicolo Napoli consideră că Poli Iaşi are un lot peste locul pe care îl ocupă în clasament. ''Cred că avem un lot bun, bunicel, dar dacă nu mergem toţi împreună echipa nu se va salva de la retrogradare. Echipa nu e de ultimul loc, poate alte echipe nu au loturi mai bune, dar luptă, poate sunt plătite la zi, au fotbalişti mai serioşi, vor să se remarce'', a precizat antrenorul care a mai pregătit echipa ieşeană în perioada octombrie 2014 - octombrie 2016.Napoli a comentat şi faptul că ar exista în lot grupuri care încearcă să salveze echipa de la retrogradare şi grupuri care nu sunt motivate din cauza restanţelor salariale: ''Nu ştiu dacă sunt jucători care joacă pentru salvare şi alţii care se gândesc doar la bani. E o întrebare de adresat fotbaliştilor, dar eu gândesc că mergem toţi împreună, dacă mă ascultă, facem treabă, dacă nu mă ascultă, nu e bine''.''Nu mă interesează ce jucători au de primit salarii, am avut o discuţie cu fotbaliştii, am avut o discuţie cu primarul, eu vreau ca toată lumea să fie liniştită, toată lumea îşi face treaba şi să încercăm să facem rezultate bune, pentru a salva echipa de la retrogradare'', a subliniat Napoli.''De o lună de zile de când am ajuns la echipă sunt probleme cu banii, pentru că jucătorii nu erau plătiţi. Nu e uşor să munceşti fără să fii plătit. Sunt 27 de fotbalişti, mulţi din străinătate şi e mereu vorba că vor banii de salarii. E normal dacă ai semnat un contract să fii plătit. Sperăm să fie bine'', a explicat tehnicianul.Napoli se confruntă cu multe absenţe înaintea meciului cu FC Viitorul, de joi, din etapa a 24-a a Ligii I: Mihalache, Dylan Flores, Francisc Cristea sunt accidentaţi, iar Baxevanos şi Platini, suspendaţi. În schimb, Napoli va putea conta din nou pe ''veteranul'' Andrei Cristea: ''Am vorbit cu Andrei Cristea, vreau să se antreneze cu echipa, vreau să fie fotbalist din nou, iar când voi avea nevoie de el îl voi băga în teren''.''Cu Viitorul e un meci foarte greu. Noi venim după ce am pierdut ultimul meci (1-2 cu Academica). Am vorbit cu băieţii şi le-am spus că avem nevoie de puncte, să încercăm să facem un meci bun şi să adunăm puncte în aceste două partide (rămase). Avem încredere în continuare. Echipa a jucat bine cu Dinamo, după părerea mea, a jucat bine în prima repriză la Clinceni, dar repriza a doua nu mi-a plăcut. Am vorbit cu băieţii şi sper că au înţeles ce joc vreau eu să facem. Dacă echipa pierde, vina e a mea, a antrenorului, dar vreau să asculte ce le spun'', a concluzionat Napoli.Partida restantă dintre FC Viitorul Constanţa şi CSM Politehnica Iaşi, din cadrul etapei a 24-a a Ligii I, a fost programată pentru data de 8 aprilie, de la ora 19:00.Meciul dintre FC Viitorul Constanţa şi Politehnica Iaşi a fost suspendat, la 22 februarie, de arbitrul Andrei Florin Chivulete, în min. 68, la scorul de 0-0, din cauza ceţii.Chivulete a considerat că jocul nu se mai poate desfăşura în condiţiile existente şi a decis întreruperea jocului, trimiţând jucătorii la cabine. Partida urma să se reia din minutul 68, pe 23 februarie, de la ora 16:00, dar jocul nu s-a putut desfăşura nici atunci din cauza ceţii. Pe 8 aprilie, meciul se va juca integral şi nu din minutul întreruperii.AGERPRES (V, AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)