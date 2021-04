Horoscop chinezesc pentru miercuri, 7 aprilie. Ziua este guvernată de Lemn Yin și de Cocoș

11:30

Noua menajeră a lui Brigitte a reușit să-l scoată din sărite pe Florin Pastramă. Tânăra a început să-i facă avansuri afaceristului, însă acesta a pus-o imediat la punct. Brigitte a înlocuit-o pe Mariana cu o […] The post Florin Pastramă a pus-o la punct pe noua menajeră. Ce replică i-a dat, după ce tânăra i-a făcut avansuri: „Sunt pocăit” appeared first on Cancan.