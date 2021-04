De la 1 iunie românii vor putea merge din nou la hoteluri, pensiuni și restaurante, dar trebuie să respecte niște reguli

11:40

Mihai Trăistariu trece printr-o dramă atât de nivel financiar, cât și de nivel sentimental. Artistul se declară nemulțumit de modul în care au funcționat relațiile cu femeile din viața lui și susține că a fost […]