Războiul pentru play-off se va da vineri de la ora 20:30 » Avem programul ultimei etape a sezonului regular al Ligii 1!

12:30

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare meteo de vreme rece, ninsori și vânt, valabilă de marți, ora 21.00 până joi, ora 10.00. Așadar, începând din noaptea de marți spre miercuri (6/7 aprilie), […] The post Iarna revine în forță, în 20 de județe ale țării. ANM a emis un cod galben de ninsori și vreme deosebit de rece. Harta zonelor vizate appeared first on Cancan.