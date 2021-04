Coronavirus/Brazilia: A fost depăşit pragul de 4.000 de decese zilnice

03:00

Statele Unite au anunţat că intenţionează să discute cu aliaţii despre o eventuală boicotare a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022, în contextul unei creşteri a presiunilor din partea asociaţiilor pentru apărarea drepturile omului şi a politicienilor, informează AFP."Cu siguranţă este un lucru despre care dorim să discutăm", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, întrebat dacă SUA au în vedere un boicot comun cu aliaţii săi. Foto: (c) Carolyn Kaster/Pool via REUTERS"Suntem de părere că o abordare coordonată ar fi nu numai în interesul nostru, ci şi în interesul aliaţilor şi partenerilor noştri", a spus Price, fără a dezvălui poziţia administraţiei americane în această privinţă.Mai târziu în cursul după-amiezii de marţi, Ned Price a clarificat subiectul într-o postare pe Twitter:"După cum am menţionat, nu avem niciun anunţ de făcut cu privire la Jocurile Olimpice de la Beijing. 2022 este încă departe, dar vom continua să ne consultăm îndeaproape cu aliaţii şi partenerii noştri pentru a ne defini preocupările comune şi pentru a stabili abordarea noastră comună faţă de Partidul Comunist Chinez". As I said, we don't have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.— Ned Price (@StateDeptSpok) April 6, 2021 Mai multe asociaţii militante, precum şi politicieni republicani, şi-au intensificat recent apelul la boicotarea de către SUA a Jocurilor Olimpice ce vor fi găzduite de China. Aceştia se bazează, în parte, pe mai multe ONG-uri şi ţări care acuză autorităţile chineze că îi persecută pe musulmanii uiguri, în special prin internarea lor în lagăre de reeducare, unde membrii acestei minorităţi sunt supuşi, conform mărturiilor supravieţuitorilor, unor diferite forme de abuz.Administraţia preşedintelui Joe Biden nu a exclus niciodată posibilitatea boicotării Jocurilor Olimpice, fără a anunţa însă o poziţie fermă.Purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat în februarie că administraţia se va consulta cu Comitetul Olimpic al SUA în această privinţă. Foto: (c) Tom Brenner/REUTERSRegimul de la Beijing denunţă apelurile la boicot şi respinge orice acuzaţie de genocid împotriva uigurilor prezentând presupusele lagăre drept centre de formare profesională.În 1980, SUA au boicotat Jocurile Olimpice de la Moscova după ce URSS-ul a invadat Afganistanul, iar blocul sovietic a răspuns patru ani mai târziu cu un boicot al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)