Viitorul e în spatele nostru: Zece ani fără Leo

18:40

Economia României va crește în acest an cu 6%, estimează Fondul Monetar Internațional în raportul World Economic Outlook, prezentat marți de către instituția financiară internațională. Guvernul Cîțu a estimat o creștere economică de 4,3% atunci când a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia Europeană estima în februarie o creștere de 3,8% în acest an […]