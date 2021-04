Cutremur în România, miercuri. Ce magnitudine a avut și în apropierea căror orașe s-a produs

23:40

După 10 ani de la divorțul dintre celebrul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu și prima sa soție, Mihaela Coșerariu, se pare că aceasta din urmă a decis, în sfârșit, să își refacă viața. Bruneta a […] The post Ex-soția celebrului prezentator TV, imagini în premieră cu noul iubit appeared first on Cancan.