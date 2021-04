Sibiu: ULBS va fi prima universitate din România care acceptă plăţi într-o monedă virtuală

15:40

Cei peste 1.500 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bistriţa au primit miercuri, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, diplome de apreciere din partea conducerii Consiliului Judeţean şi a conducerii spitalului, în semn de recunoştinţă pentru activitatea din ultimul an, desfăşurată în context pandemic.O parte dintre angajaţi - circa 60 de persoane - a primit diplomele în cadrul unei ceremonii organizate miercuri în curtea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, iar restul le vor primi prin intermediul şefilor de secţii. Foto: (c) Tina DUMITRESCU / AGERPRES"Vă mulţumim pentru profesionalismul şi dedicarea de care aţi dat dovadă în perioada pandemiei de COVID-19, când implicarea dumneavoastră salvează nenumărate vieţi omeneşti" - este mesajul imprimat pe fiecare diplomă adresată medicilor, asistenţilor, infirmierilor, brancardierilor şi celorlalţi angajaţi ai SJU Bistriţa.Managerul spitalului, Gabriel Lazany, a declarat că gestul este făcut din inimă, menit să arate recunoştinţa faţă de fiecare angajat. Foto: (c) Tina DUMITRESCU / AGERPRES"Ne-am gândit ca, de Ziua Mondială a Sănătăţii, să arătăm, chiar dacă în media, în momentul de faţă, este un atac negativ asupra spitalelor şi asupra personalului din spitalele publice, că în special noi ne gândim la cei din spitale, la lucrătorii din sănătate. Pentru că spitalul este un angrenaj complex, exact ca un mecanism de ceas elveţian, el funcţionează în momentul în care toate piesele din interior funcţionează (...), nu am făcut nicio diferenţă între personalul spitalului, de la infirmieră, brancardier, personal administrativ, până la medicii şefi de secţie, asistentele şefe, toţi au primit şi vor primi această diplomă. Este un gest simbolic, fără implicaţii materiale, dar este un gest care vine din inimă", a spus Lazany.Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care a fost în toamna anului trecut unul dintre pacienţii cu COVID-19 internaţi la SJU, a ţinut să aprecieze efortul depus de personalul medical şi auxiliar în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Foto: (c) Tina DUMITRESCU / AGERPRES"Aş vrea să vă mulţumesc din suflet pentru tot ceea ce faceţi în general, în viaţa de zi cu zi, şi în mod special pentru ceea ce aţi făcut în ultimul an, pentru că trăim perioade complicate şi grele cu toţii, dar dumneavoastră sigur aveţi o perioadă cu mult mai grea decât noi, pentru că nu este simplu deloc ca un an de zile, într-o situaţie de presiune şi de stres maxim, să poţi să te lupţi pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, pentru a salva vieţi", a spus Moldovan.Radu Moldovan s-a arătat optimist că, spre finalul acestui an, restricţiile impuse în context pandemic vor fi reduse şi presiunea pe sistemul medical va scădea. AGERPRES / (A - autor: Tina Dumitrescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)