Alexandra Stan, primul concert live după o pauză de un an

10:00

Chiar dacă pozează într-o femeie fericită, care a trecut peste greutățile care au lovit-o în ultima vreme, Andreea Bălan dă dovadă că divorțul de George Burcea încă o mai macină. Te cunosc de undeva avut […] The post Andree Bălan, ieșire bizar-agresivă la adresa unei fane care o urmărește și pe Viviana Sposub, pe Instagram: „Am crezut că ai probleme psihice” appeared first on Cancan.