Decizia privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial

20:40

George Clooney şi Julia Roberts se vor întâlni din nou pe marile ecran într-un film regizat de OI Parker ("Mamma Mia!2), o comedie romantică prevăzută să aibă premiera în toamna anului 2022, relatează EFE.În filmul, intitulat "Ticket to Paradise", actorii vor interpreta doi soţi care trăiesc separat şi care trebuie să se reunească pentru a evita ca fiica loc, îndrăgostită peste cap, să nu repete greşelile părinţilor ei, a confirmat marţi studioul Universal Pictures.Roberts şi Clooney, care sunt prieteni şi în viaţa reală, au mai jucat împreună în filme precum "Ocean's Eleven" (2001) şi "Ocean's Twelve" (2004) - alături de Brad Pitt şi Matt Damon -, sau în mai recentul "Money Monster" (2016).De data aceasta ei vor urma îndrumările cineastului Ol Parker, cu mare experienţă în comediile romantice după ce a regizat în 2018 "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea la celebrul film muzical, sau "The Best Exotic Marigold Hotel" (2011) şi partea a doua, "The Second Best Exotic Marigold Hotel" (2015).În perspectivă, Julia Roberts are prevăzut să joace alături de Sean Penn în serialul intitulat "Gaslit", care se va axa asupra personajelor mai puţin cunoscute şi evenimentelor secundare ale scandalului Watergate.Actriţa va juca rolul principal şi va produce de asemenea serialul "The Last Thing He Told Me" pentru platforma Apple TV+.La rândul său, Clooney a lansat în decembrie filmul "The Midnight Sky" în calitate de regizor, după ce mulţi ani a stat departe de camera de filmare, dedicându-se rolului său soţ, şi mai recent de tată, şi de preşedinte al fundaţiei sale de binefacere. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)