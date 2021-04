Radu Vâlcan, dezvăluiri despre începuturile relației cu Adela Popescu: „A fost cea mai pură, inocentă, plină de profunzime perioadă din viața mea.”

14:20

Eva și David, copiii familiei Măruță, au avut ceva de împărțit, locul de la geam în avion. Andra a intervenit și i-a calmat pe micuți. Totul a început miercuri dimineața, în timpul unei filmări pe […] The post Scandal în familia Măruță! Eva și David s-au luat la harță! Andra a intervenit appeared first on Cancan.