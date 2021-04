Israelul se opune oricărui acord care permite Iranului să dezvolte arme nucleare (Netanyahu)

22:30

Ambasadorul Israelului în Statele Unite şi-a declarat miercuri ''dezamăgirea'' după ce Washingtonul a anunţat că va relua ajutorul acordat Agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (Unrwa), relatează AFP.''Mi-am exprimat dezamăgirea şi dezacordul cu privire la decizia de a relua finanţarea pentru Unrwa fără să existe siguranţa că anumite reforme sunt îndeplinite, în special pentru a pune capăt incitării (la antisemitism) şi pentru a retrage conţinuturile antisemite din programele şcolare'', a afirmat Gilad Erdan, potrivit unui comunicat. Israel strongly opposes renewing funding for @UNRWA, an anti-Semitic agency that incites against Israel and uses a twisted definition of who is a "refugee." Rather than solving the conflict, UNRWA perpetuates it. Any return to funding it must be contingent on essential reforms. pic.twitter.com/52oHtv0prz— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) April 7, 2021 Statele Unite au anunţat miercuri reluarea ajutorului acordat palestinienilor şi întrerupt în timpul preşedinţiei lui Donald Trump, ajutor care va ajunge la 235 milioane de dolari (aproape 200 de milioane de euro).''Ajutorul american acordat poporului palestinian corespunde intereselor şi valorilor Statelor Unite. Este un ajutor crucial acordat celor care au nevoie, favorizează dezvoltarea economică şi sprijină dialogul israeliano-palestinian, coordonarea securităţii şi stabilitatea'', a declarat secretarul de stat american Antony Blinken , potrivit unui comunicat.