Mama lui Leonard Miron, decizie dură după ce a aflat despre orientarea sexuală a fostului prezentator: “Eram de 14 ani cu Miguel”

19:10

Elementul sinelui născut sub influența Apei yang are o zi plină de activitate, de provocări care îi dau peste cap toate planurile făcute în timpul săptămânii pentru această zi. Este nevoie de răbdare și de […] The post Horoscop chinezesc pentru joi, 8 aprilie. Ziua este guvernată de Foc Yang și de Câine appeared first on Cancan.