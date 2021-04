Focar COVID-19 la Adăpostul de Noapte din Târgu Mureş; 11 beneficiari testaţi pozitiv

12:10

Competiţia Festivalului One World România #14, care se va desfăşura în format fizic la Bucureşti în perioada 21 - 30 mai şi online între 31 mai şi 6 iunie, va cuprinde nouă filme, informează un comunicat al Asociaţiei One World Romania transmis joi AGERPRES."Filmele din competiţia #OWR14 funcţionează ca o oglindă a societăţilor despre care vorbesc, fără să se ferească de complexitatea problemelor actuale. Cineaşti din toate colţurile lumii testează limitele mediului cinematografic, mediu pe care l-au ales conştient, pentru capacitatea lui expresivă ce depăşeşte cu mult simpla transmitere de informaţii factuale", au declarat Vanina Vignal şi Andrei Rus, directori artistici One World România.Patru dintre cele nouă documentare din competiţie vorbesc despre experienţele feminine şi luptele pentru recunoaşterea meritată.În "Caperucita Roja", regizoarea argentiniană Tatiana Mazú González confruntă delicat două perioade istorice şi două tipuri de mentalităţi, folosind ca pretext dorinţa de a învăţa să coasă pentru a vorbi îndelung cu bunica ei despre evoluţiile şi contradicţiile statutului lor de femei.Cineasta portugheză Catarina Vasconcelos evocă în "A Metamorfoses Dos Pássaros" un trecut în care a te naşte femeie însemna a fi predestinată unei existenţe tradiţionale şi patriarhale."My Mexican Bretzel" (regia Nuria Giménez, Spania, 2020) este un portret - veridic şi amăgitor totodată - al unei femei din înalta societate a anilor postbelici, care oscilează între conformism şi emancipare, iar Carolina Moscoso oferă cu debutul ei "Vision Nocturna" o relatare dureroasă a abuzului sexual căruia i-a fost victimă şi a urmărilor sale.Despre marginalizare, integrare şi justiţie vorbesc filme precum "Makongo", un documentar despre pigmeii din Africa Centrală, victime ale logicii implacabile a pieţei şi a oprimării minorităţilor, "Responsabilidad Empresarial", filmul cineastului Jonathan Perel, abordează represiunea muncitorilor în timpul dictaturii militare din Argentina în perioada 1976-1983.În "Il n'y aura plus de nuit" ajungem, prin vocea cineastei franceze Eléonore Weber, deasupra unor regiuni din Orientul Mijlociu, observând lumea de sub noi în timp ce realizăm ironia de a vedea mult şi a înţelege puţin.În "Rara avis" plecăm într-o călătorie pe Oceanul Pacific, împreună cu cinci adolescenţi cu probleme aflaţi într-un program de educare şi reintegrare în societate, urmăriţi de cineasta elveţiană Mirjam Landolt.Deşertul din Altar, la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite, este personajul principal al filmului "La Sombra del Desierto" (Juan Manuel Sepúlveda, Mexic, 2020), personaj care asistă imperturbabil la fluxul continuu de imigranţi şi la eforturile de supravieţuire ale ultimilor locuitori indigeni ai regiunii.Filmele vor fi vizionate de două jurii. Primul va fi alcătuit din patru profesionişti din domeniul criticii, distribuţiei şi curatoriatului: Mihaela Michailov, critic şi dramaturg; Patrick Holzapfel, critic şi contribuitor regulat la publicaţia platformei MUBI; Rene Wolf, directorul departamentului de achiziţii şi programator principal la EYE Filmmuseum din Amsterdam, şi Nicole Fernández Ferrer, coordonatoarea Centrului Simone de Beauvoir din Paris, dedicat producţiei, distribuţiei, arhivării şi analizei de filme feministe şi LGBT.Cel de-al doilea juriu al ediţiei, al liceenilor, va fi alcătuit din fete cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani: Sânziana Şendroiu, din Câmpulung, Raluca Cocor, din Iaşi; Miriam Gurguţă, din Vaslui, Arina Litvinova, Maria Mitulescu şi Iulia Precup, din Bucureşti. Membrii acestui juriu vor participa la a doua ediţia a programului de educaţie cinematografică pentru liceeni "Zero la Purtare", coordonat de Dragoş Apetri şi Cristina Haneş. Acesta implică, pe lângă activitatea de la OWR, şi a face parte din echipa de selecţioneri a Festivalului Internaţional de Filme şi Artă făcută de Adolescenţi "Super".Ediţia fizică a One World România va avea loc la Bucureşti, la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi alte locaţii indoor şi outdoor din Capitală.Abonamentele pentru perioada 21 - 30 mai sunt disponibile pe Eventbook în număr limitat (50) şi asigură intrarea la toate proiecţiile festivalului, catalog şi alte materiale promoţionale. Abonamentele nu includ accesul la deschiderea festivalului, concerte şi la alte evenimente speciale. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: One World Romania / Facebook