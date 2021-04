Naștere ruptă din filmele horror la o maternitate din Galați. Mama e șocată: „Am fost între două lumi. Moașa a dat vina pe mine”

08:30

Tataia Ion și soția lui, mamaia Tudora, locuiesc în Piscul Reghiului din județul Vrancea. Cei doi au 93, respectiv 90 de ani, nu au curent electric, dar se descurcă așa cum pot și-și duc bătrânețile […] The post Povestea emoționantă a lui tataia Ion și a soției sale, Tudora. La 93 de ani, bătrânul traversează două dealuri pentru a cumpăra o pâine și nu are curent electric appeared first on Cancan.