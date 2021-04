BNR: Activele financiare ale sectorului administraţiilor publice, în creştere cu 3,6 puncte procentuale în trimestrul IV din 2020

15:10

Tinerii pasionaţi de arte vizuale, teatru, muzică şi dans, cu vârste între 14 şi 19 ani, sunt invitaţi de Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu (TNRS) să participe în proiectul "Liberty", care va fi derulat începând de joi până în 3 mai, informează un comunicat de presă remis AGERPRES."LIBERTY, printre cele mai actuale proiecte europene în care este implicat Teatrul Naţional 'Radu Stanca' din Sibiu, finanţat prin Programul Europa Creativă, aduce în atenţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani o nouă provocare. Pasionaţii de hip-hop, arte vizuale, actorie, dans sau scriere creativă, interesaţi să înveţe mai multe lucruri despre pasiunile lor de la specialişti în domeniu şi din experienţele altor tineri de vârste apropiate, sunt invitaţi să participe la o serie de ateliere creative. Tinerii interesaţi sunt rugaţi să trimită un material video, o ilustraţie sau un text care să conţină o scurtă prezentare şi o modalitate de exprimare a libertăţii prin arta care îi pasionează. Dezvoltarea abilităţilor artistice sub îndrumarea unor profesionişti, includerea într-un portofoliu alături de 750 de artişti internaţionali ori posibilitatea de a lucra cu tineri din alte ţări europene, se numără printre oportunităţile oferite în cadrul proiectului", se arată în comunicatul TNRS.Participanţii pot fi selecţionaţi, la finalul atelierelor creative, pentru a face parte dintr-un performance coordonat de regizorul Bobi Pricop, care va fi produs de Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu în perioada 8-17 iulie 2021 şi va fi prezentat în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, în perioada 20-29 august 2021.Atelierele creative vor avea loc în perioada 28 iunie - 7 iulie, iar înscrierea este gratuită. Programul acestora va fi comunicat ulterior înscrierii. Materialele pot fi trimise până la data de 3 mai 2021, pe adresa tnrs@sibfest.ro.Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu este implicat în proiectul "LIBERTY", finanţat prin Programul Europa Creativă, alături de organizaţii culturale precum: Explora - Roma (Italia), CESIE - Palermo (Italia), Hamburg Altonale - Hamburg (Germania), ArtReach -Leicester (Marea Britanie), Centre for Youth Culture-Pionirski Dom - Ljubljana (Slovenia), Trafo House of Contemporary Arts - Budapesta (Ungaria), Aalborg Karneval - Aalborg (Danemarca), Centre E8 - Belgrad (Serbia), CNC Danse - Nathalie Cornille Company - Wambechies (Franţa), European Educational Exchanges - Youth for Understanding - Bruxelles (Belgia), Den Selvejende Institution Swinging Europe - Herning (Danemarca), în perioada 2019- 2023.Acest parteneriat are ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea semnificativă a procesului de colaborare artistică iniţiat în proiectele anterioare finanţate prin Programul Europa Creativă, dar de această dată accentul este pus pe tineri artişti, cu vârsta sub 30 de ani. Colaborarea la scară largă este esenţială pentru a atinge impactul dorit şi pentru a realiza obiectivele ambiţioase, menţionează comunicatul TNRS.Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu anunţă şi că este lider la nivel naţional ca număr de proiecte europene la activ, din 2014 până în prezent, poziţie certificată de Biroul Europa Creativă România, Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii, cu ocazia webinar-ului "Europa Creativă: bune practici de cooperare în artele spectacolului", desfăşurat în data de 6 octombrie 2020. "Be SpectACTive!" (2 ediţii), "Poetic Invasion of the Cities", "Power of Diversity - The Crossing Lines", "Voices of Solidarity", "Liberty. A New European Generation" şi "People Power Partnership" sunt proiectele în care Naţionalul sibian a înregistrat titulatura de partener. AGERPRES / (AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Teatrul Național Radu Stanca Sibiu/facebook.com