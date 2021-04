S-au potrivit perfect! Griezmann, tată pentru a treia oară » Toți copiii săi s-au născuți pe 8 aprilie!

15:00

Azi, de la 22:00, sunt programate toate cele patru jocuri din sferturile de finală din Europa League și am ales câte un pariu pentru fiecare confruntare. Cota cea mai mare vine de la Amsterdam, acolo unde Ajax primește vizita italienilor de la AS Roma.Ajax - AS Roma, Arsenal - Slavia Praga, Granada - Manchester United și Dinamo Zagreb - Villarreal sunt cele patru confruntări din sferturile UEFA Europa League. ...