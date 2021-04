Mesajul lui Dan Chişu după decesul Cătălinei Isopescu. Fiica lui Emanuel Isopescu a apărut într-un videoclip celebru

21:30

Povestea operatorului de excavator Abdullah Abdel-Gawad a făcut înconjurul lumii după ce s-a aflat că el este tânărul de 28 de ani care a lucrat 6 zile aproape încontinuu pentru deblocarea navei cargo Ever Given care a blocat canalul Suez. Excavatoristul a povestit într-un interviu pentru Business Insider ce a simţit atunci când lucra direct sub nava eşuată.