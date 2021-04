Monica Andrei, ex-Candy, s-a mutat împreună cu văduva lui Lucian Ionescu: “Câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta”. Care sunt problemele cu care se confruntă cele două foste rivale

07:50

După ce s-a spus că are o nouă relație, Mihai Mitoșeru și-a asumat legătura cu noua femeie din viața lui, însă se pare că a și pus relația pe pauză. Prezentatorul s-a cam speriat de […] The post Mihai Mitoșeru și-a asumat noua relație, dar i-a cerut iubitei sale o pauză. Ce l-a speriat pe cunoscutul prezentator appeared first on Cancan.