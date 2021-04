Iohannis: Transmitem încrederea deplină că istoria va cinsti contribuţia Alteţei Sale Regale, Prinţul Philip

11:40

Horaţiu Ţepeş, CEO Bilka, a fost desemnat joi seara câştigătorul competiţiei EY Entrepreneur Of The Year - România 2020.Conform unui comunicat al EY, acesta a concurat pentru marele titlu alături de alţi 38 de lideri de business şi va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, din 10 iunie 2021.Bilka este o companie 100% românească, din Braşov, lider de piaţă în România în domeniul acoperişurilor, specializată în producţia şi dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperişuri (ţiglă metalică, sistem pluvial şi accesorii) pentru construcţii rezidenţiale şi industriale. În cei 14 ani de prezenţă pe piaţa românească, antreprenorul Horaţiu Ţepeş a transformat afacerea dintr-un furnizor de acoperişuri într-un brand european. În prezent, Bilka deţine cea mai mare fabrică de sisteme pentru acoperişuri din Estul Europei şi produsele sale sunt tot mai cunoscute pe pieţele externe.În cadrul galei celei de a 5-a ediţii a EY Entrepreneur Of The Year România, Mihai Ivaşcu, fondator Modex, a primit titlul EY Emerging Entrepreneur Of The Year in Technology, iar premiul de excelenţă acordat unei afaceri de familie de succes, Family Business Excellence Award, i-a revenit familiei Şerban, care conduce Group Şerban Holding.Compania Modex a patentat o tehnologie proprie (Modex Blockchain Database), care face adopţia blockchain foarte facilă şi interoperabilă cu orice sisteme tradiţionale. Fondată în 2017, Modex este prezentă în patru ţări la nivel global şi are birouri deschise la Bucureşti, Londra, Silicon Valley şi Washington.Grupul Şerban Holding operează în prezent şase companii, are peste 400 de angajaţi şi deţine peste 12.500 ha de teren cultivate cu cereale, plante oleaginoase şi legume, trei ferme de creştere a puilor şi cinci băcănii.Ediţia 2020 a competiţiei EY Entrepreneur Of The Year Romania a inclus două categorii speciale dedicate antreprenorilor care s-au implicat în comunitate şi celor care au demonstrat flexibilitate şi adaptabilitate la noile realităţi din mediul de business, induse de criza sanitară globală.Premiul Social Responsibility in the context of Covid-19 (Responsabilitate socială în perioada Covid-19) i-a fost acordat lui Iulian Nedea, Simtel. În pandemie, Simtel a sprijinit aplicaţia 9SOS, primul sistem privat integrat de telemedicină din România, care oferă servicii de asistenţă şi suport persoanelor afectate de COVID-19.Premiul The most successful business transformation during the Covid-19 period (Cea mai de succes transformare a unui business în perioada pandemiei Covid-19) a mers către Mihai Filip, Techtex. În 2020, compania Techtex, specializată în producţia de material sintetic neţesut (spunbond), folosit în fabricarea mobilierului tapiţat, dar şi la fabricarea materialelor de protecţie medicală, inclusiv a măştilor, s-a adaptat rapid la cererea globală de textile medicale şi a început să producă măşti chirurgicale şi măşti de protecţie. În urma investiţiilor realizate, la mijlocul anului 2020, producţia de măşti de protecţie a crescut la 50 de milioane de măşti pe lună, iar cea de halate şi combinezoane de protecţie la 1,5 milioane, devenind cel mai mare producător român de astfel de echipamente."Competitorii din acest an sunt antreprenori care au transformat anul pandemiei într-o oportunitate de a se dezvolta, dar şi de a se reinventa. Într-un context atât de provocator, unii s-au regăsit la limita supravieţuirii business-ului, alţii au văzut o oportunitate în adversitate, iar alţii au pivotat noi modele de business. Ne bucurăm că prin acest program, Entrepreneur Of The Year, aflat la a 5-a ediţie, avem prilejul să le recunoaştem meritele, de multe ori extraordinare, şi să le facem cunoscute poveştile, care devin adesea adevărate lecţii de business", a spus Bogdan Ion, country managing partner, EY România şi chief operating officer pentru EY Europa Centrală şi de Sud-Est şi Regiunea Asiei Centrale.Această ediţie a adus în competiţie 39 de antreprenori, din peste 15 sectoare de activitate, având împreună o cifră de afaceri de aproape 500 de milioane de euro şi un total de peste 5000 de angajaţi.Cei şase finalişti la categoria EY Entrepreneur Of The Year au fost: Horaţiu Ţepeş, Bilka - câştigătorul titlului EY Entrepreneur Of The Year, Radu Savopol, 5 To Go, Mihai Pohonţu, Amber Studio, Adrian Cocan şi Mădălina Cocan, Lăptăria cu caimac, Vlad Popescu, Norofert, şi Ioan Cocan şi Marius Hanganu, Tremend.Cele trei premii din categoria Emerging Entrepreneur Of The Year In Technology au fost acordate antreprenorilor: Mihai Ivaşcu, Modex - câştigător al titlului Emerging Entrepreneur Of The Year In Technology, Raul Popa, TypingDNA şi Teodor Blidăruş, FintechOS.Din 2014, competiţia EY Entrepreneur Of The Year, singura competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global, are loc şi în România. EY Entrepreneur of The Year se organizează în 60 de ţări de 35 de ani şi premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, pentru puterea de a inova, integritatea personală şi, nu în ultimul rând, pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 298.000 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 37,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2020.Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piaţa serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale. Compania are birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. 